Le Japon et les États-Unis devraient intervenir à nouveau si le yen recommence à baisser, selon un ancien responsable de la Banque du Japon

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* L'action conjointe a donné l'impression que la chute unilatérale du yen ne se poursuivrait pas

* Le soutien des États-Unis signifie que le Japon n'a guère d'obstacles à intervenir

* Le risque d’un nouvel affaiblissement marqué du yen a considérablement diminué

* Les États-Unis se sont probablement joints au Japon après la forte vague de ventes de titres d'État japonais

par Leika Kihara

Le Japon et les États-Unis mèneront «à coup sûr» une nouvelle intervention conjointe si le yen montre des signes de reprise de sa tendance baissière, a déclaré Atsushi Takeuchi, un ancien responsable de la banque centrale ayant participé aux interventions de Tokyo sur les marchés il y a plus de dix ans.

Le yen a conservé lundi ses gains au-dessus de ses plus bas niveaux depuis 40 ans après que les deux pays ont lancé une intervention conjointe rare consistant à acheter des yens , démontrant ainsi leur détermination à lutter contre la chute de la devise.

Atsushi Takeuchi a déclaré que cette dernière action conjointe s’était avérée très efficace pour convaincre les marchés que l’affaiblissement unilatéral du yen ne se poursuivrait pas.

«Ce qui est désormais clair, c’est qu’il n’existe pratiquement aucune contrainte empêchant les autorités japonaises d’intervenir» grâce au soutien des États-Unis, qui peuvent théoriquement se procurer des montants illimités de dollars, a-t-il ajouté.

« Le fait que les États-Unis aient soutenu le Japon et soient intervenus revêt une immense portée symbolique », a déclaré Atsushi Takeuchi à Reuters lors d’une interview mardi. « Si je dirigeais un fonds spéculatif, je n’envisagerais pas de parier sur le cours dollar-yen pour le moment. »

Le yen devrait évoluer pour l’instant dans une fourchette comprise entre 155 et 162 pour un dollar, a-t-il ajouté. « Si le yen parvient à se maintenir au-dessus de 160 pour un dollar pendant encore une semaine environ, les marchés considéreront ce niveau comme le plancher à court terme et commenceront à faire remonter la devise. »

LES ÉTATS-UNIS CRAIGNENT UN EFFET DE CONTAGION

Après avoir atteint son plus haut niveau en trois mois à 155,20 pour un dollar à la suite de l’annonce de l’action conjointe, le yen JPY= s’établissait mardi à 157,60, bien loin du plus bas niveau en 40 ans, proche de 164, atteint le mois dernier.

« Si le yen montre des signes de baisse, le Japon et les États-Unis interviendront certainement à nouveau », a déclaré Atsushi Takeuchi, qui reste en contact avec les décideurs politiques en place.

« Après s’être autant impliqués dans les efforts du Japon, les États-Unis risquent de perdre leur crédibilité s’ils laissent le yen s’affaiblir à nouveau », a-t-il ajouté. « Le risque d’un nouvel affaiblissement marqué du yen a considérablement diminué. »

Mais l’intervention à elle seule ne peut pas donner un élan durable et significatif au yen, à moins que la Première ministre Sanae Takaichi ne dissipe les perceptions du marché selon lesquelles son gouvernement mènera une politique budgétaire expansionniste et s’opposera aux hausses de taux d’intérêt de la Banque du Japon, a-t-il ajouté.

Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans (JGB) a bondi le mois dernier pour atteindre son plus haut niveau depuis 30 ans, les marchés ayant interprété le premier programme économique de Sanae Takaichi comme mettant l’accent sur des dépenses importantes et laissant entrevoir que le gouvernement pourrait tenter d’influencer la politique monétaire.

La hausse inexorable des taux japonais a probablement incité les États-Unis à se joindre aux efforts du Japon pour endiguer la vague de ventes sur le yen et les obligations d'État japonaises, a déclaré Atsushi Takeuchi.

Les États-Unis sont eux aussi confrontés à une détérioration budgétaire qui progresse à un rythme fulgurant, ce qui rend les taux américains vulnérables aux répercussions de la hausse des taux japonais, a ajouté Atsushi Takeuchi.

« Pour quiconque suit le marché obligataire, la récente vague de ventes de titres d’État japonais a été extraordinaire », a déclaré Atsushi Takeuchi. « Washington craignait probablement une contagion plus large si la situation venait à s’aggraver. »

Atsushi Takeuchi, qui a participé à plusieurs interventions de vente de yens entre 2010 et 2012, est aujourd’hui président du Ricoh Institute of Sustainability and Business.