Le Japon et les États-Unis conviennent de renforcer la communication sur les taux de change

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* Les dirigeants financiers japonais et américains se sont rencontrés et ont discuté des marchés, y compris des changes

* Katayama déclare qu'il n'y a pas eu de discussion avec Bessent sur la politique de la BOJ

* De nombreuses banques centrales semblent privilégier l'attentisme

(Réécrit tout au long de l'article avec des détails de la réunion au Japon) par Leika Kihara

Le Japon et les Etats-Unis ont convenu de renforcer la communication sur les taux de change, a déclaré la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, à l'issue de sa réunion avec le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, mercredi.

Cette remarque, faite sur son compte X, est intervenue alors que la demande pour le dollar, valeur refuge, a contribué à affaiblir le yen et à le maintenir proche du niveau de 160 pour un dollar qui a déclenché des interventions d'achat de yens de la part des autorités japonaises dans le passé.

"J'ai expliqué que les marchés du pétrole brut, des actions, des obligations et des devises étaient très volatils. Nous avons également abordé diverses questions liées aux taux de change, mais je ne peux pas m'étendre sur le sujet", a déclaré Mme Katayama aux journalistes après sa rencontre avec M. Bessent, qui s'est tenue en marge de la réunion du Fonds monétaire international (FMI) à Washington.

Le Japon et les États-Unis ont convenu de se coordonner étroitement sur les taux de change tout en s'informant mutuellement de l'évolution du marché si nécessaire, a déclaré à la presse Atsushi Mimura, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, qui était présent lors de la réunion bilatérale.

PAS DE DISCUSSION SUR LA POLITIQUE DE LA BOJ

Mme Katayama a déclaré que la politique monétaire de la Banque du Japon n'avait pas été abordée lors de sa rencontre avec M. Bessent.

Ce dernier avait signalé à plusieurs reprises que la faiblesse du yen pourrait être mieux gérée en accélérant les hausses de taux de la BOJ.

Lors de la dernière rencontre entre Katayama et Bessent en janvier , ce dernier avait "souligné la nécessité d'une formulation et d'une communication saines de la politique monétaire", selon un communiqué du département du Trésor américain publié à l'époque.

Les marchés ont observé si Bessent ferait des remarques similaires avant la réunion de politique de la BOJ ce mois-ci, où le conseil pourrait débattre de l'augmentation des taux d'intérêt.

Mme Katayama a déclaré mercredi que de nombreux banquiers centraux avec lesquels elle s'était entretenue semblaient favorables à une approche attentiste en matière de politique monétaire, compte tenu de l'incertitude extrême liée à l'évolution du conflit au Moyen-Orient et de l'impact que toute hausse des taux pourrait avoir sur leurs économies.

Mme Katayama n'a pas mentionné la manière dont la BOJ devrait orienter sa politique. Un haut fonctionnaire du FMI a déclaré à Reuters que la Banque du Japon pouvait faire abstraction des pressions inflationnistes dues à la guerre, car les effets secondaires sur les prix en général seront limités.

Les responsables politiques japonais ont lancé à plusieurs reprises des avertissements verbaux contre les récentes baisses du yen, qui augmentent les coûts d'importation et accentuent les pressions inflationnistes déjà croissantes.

Un yen faible pourrait également exacerber l'impact de la hausse des prix du pétrole, le Japon étant fortement tributaire des importations d'énergie.

Les faucons du conseil d'administration de la BOJ ont appelé à des hausses régulières des taux à court terme pour contrer les pressions inflationnistes croissantes, attribuées en partie à la faiblesse du yen.

Mais la guerre a réduit la possibilité d'une hausse des taux en avril, car l'incertitude maintient la volatilité des marchés et brouille les perspectives de l'économie japonaise qui dépend des importations, ont déclaré des sources familières avec la pensée de la banque centrale.