Le Japon affirme que Trump a fait part de ses inquiétudes concernant la faiblesse du yen lors d'un sommet avec la Première ministre Takaichi

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* Trump et Takaichi se sont rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies

* Selon Katayama, Takaichi a fait savoir à Trump que la sous-évaluation du yen posait problème

* Katayama va maintenir une communication étroite avec Bessent

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par Makiko Yamazaki

Le président américain Donald Trump a fait part de ses inquiétudes concernant la faiblesse du yen lors d’un sommet avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, a déclaré la ministre japonaise des Finances Satsuki Katayama, qui a donné un compte rendu inhabituellement détaillé des discussions entre les deux dirigeants sur les devises.

« Lors du récent sommet nippo-américain, le président Trump a fait part de ses inquiétudes concernant la faiblesse du yen », a déclaré Mme Katayama lors d’une conférence de presse régulière, ajoutant qu’elle révélait cet échange pour la première fois après s’être concertée avec le cabinet du Premier ministre.

« La Première ministre Takaichi lui a répondu que, d’une manière générale, un yen sous-évalué posait problème », a précisé Mme Katayama.

Le compte rendu exceptionnellement franc de Mme Katayama sur les discussions entre les dirigeants, que les gouvernements gardent généralement confidentielles, met en évidence une préoccupation commune à Tokyo et à Washington face à la baisse continue du yen, malgré leur intervention conjointe en juillet.

Mme Takaichi a rencontré Trump mardi à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a ensuite déclaré aux journalistes qu'ils avaient eu une discussion « opportune » au sujet de la Chine, avant le sommet prévu entre M. Trump et le président chinois Xi Jinping.

Mme Katayama a déclaré que la discussion des dirigeants sur les marchés des changes avait réaffirmé la position commune des États-Unis et du Japon qui avait présidé à leur intervention coordonnée du 31 juillet, notamment leur engagement à lutter contre la volatilité excessive et les fluctuations désordonnées du yen.

« Dans la perspective de ce sommet, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et moi-même continuerons à communiquer étroitement sur toute une série de sujets, notamment les marchés des changes », a-t-elle déclaré.

Le dollar s’est raffermi face au yen et aux autres principales devises, porté par des données économiques américaines solides, une Réserve fédérale américaine aux accents bellicistes et la flambée des rendements obligataires américains.

Le yen s’est brièvement raffermi vendredi sur les marchés internationaux après que les autorités japonaises ont procédé à des contrôles des taux, une mesure souvent considérée comme un signe avant-coureur d’une intervention sur le marché des changes, mais ces gains se sont avérés de courte durée.

Mme Katayama n’a pas souhaité préciser si la hausse mondiale des rendements des obligations d’État avait été abordée lors du sommet Japon-États-Unis.

Le rendement de référence des obligations d’État japonaises à 10 ans a bondi vendredi à 3,115 %, son plus haut niveau depuis 30 ans, à la suite d’une forte vague de ventes sur le marché américain.

« Les taux d’intérêt sont influencés par divers facteurs. Quant à nous, nous faisons régulièrement ce qui est en notre pouvoir », a déclaré Mme Katayama.