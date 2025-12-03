Le Honduras suspend à nouveau la publication des résultats de l'élection présidentielle

par Laura Garcia et Diego Oré

Le Honduras a suspendu la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle, a déclaré mercredi une responsable du scrutin, alors que le centriste Salvador Nasralla dispose d'une légère avance sur le conservateur Nasry Asfura, soutenu par Donald Trump.

La publication des résultats a été suspendue à cause d'une maintenance du système, a fait savoir Cossette Lopez-Osorio, membre du conseil électoral du Honduras, qualifiant ce développement d'"inexcusable" sur X.

Avec 79,60% des votes dépouillés, Salvador Nasralla a recueilli 40,27% des suffrages, soit moins de 16.000 voix de plus que son rival du Parti national, Nasry Asfura.

Le très serré scrutin présidentiel a connu de nombreux retards et a été émaillé d'accusations de fraudes, alors que le président américain Donald Trump a accusé lundi le Honduras de "(tenter) de changer le résultat de leur élection présidentielle.

(Reportage de Laura Garcia à Tegucigalpa et Diego Ore à Mexico; version française Zhifan Liu)