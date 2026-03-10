Le Hezbollah revient à une stratégie de guérilla, anticipe une invasion israélienne-sources

par Laila Bassam

En vue d'une potentielle invasion terrestre israélienne dans le sud du Liban, le Hezbollah met en pratique les leçons retenues de ses précédents affrontements avec Tsahal, en prônant notamment le retour à ses racines de guérilla, ont déclaré à Reuters quatre sources libanaises informées.

Opérant en unités réduites, les combattants du mouvement chiite armé s'abstiennent ainsi de recourir à des appareils de communication qui pourraient être sur écoute israélienne, ont rapporté les sources au fait des activités du mouvement.

Le mouvement, aligné sur l'Iran, rationne également l'utilisation de leurs précieuses roquettes antichars dans leurs affrontements avec les soldats de Tsahal, ont poursuivi les sources.

Environ quinze mois après un cessez-le-feu fragile au Liban chapeauté par les Etats-Unis et la France en novembre 2024 pour mettre fin à des hostilités sans précédent depuis le conflit de 2006, le Hezbollah a lancé en début de semaine dernière des attaques en direction d'Israël pour venger l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de la campagne militaire lancée par Washington et l'Etat hébreu en Iran.

Israël a répondu par une campagne de bombardements au Liban, principalement dans le sud du pays et en périphérie de la capitale Beyrouth dans des zones considérées comme bastion du Hezbollah.

L'armée israélienne a également effectué des raids terrestres près de la frontière, où elle avait conservé des positions au-delà du délai fixé par l'accord de cessez-le-feu pour son retrait.

Très critiqué au Liban pour avoir entraîné le pays dans une guerre ayant déjà déplacé 700.000 personnes, le Hezbollah, également parti politique, présente ses actions militaires comme une "défense existentielle", en dénonçant les bombardements israéliens qui ont continué quasi-quotidiennement en dépit du cessez-le-feu de 2024.

Alors qu'Israël se prépare à poursuivre vraisemblablement son offensive au Liban au-delà de la fin de la guerre en Iran, les sources ont déclaré que la stratégie du Hezbollah était basée sur une survie du système théocratique à Téhéran, avec la mise en place d'un cessez-le-feu régional qui incluerait également le mouvement libanais.

Ces détails sur les opérations du Hezbollah sur le terrain n'avaient pas été rapportés auparavant. Les sources ont requis l'anonymat pour en parler.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du service de presse du Hezbollah.

DES COMBATTANTS DÉPLOYÉS POUR CONTRER UNE POTENTIELLE INVASION

Emmanuel Macron a déclaré la semaine dernière avoir exhorté les dirigeants israélien et libanais à une désescalade. Le président français a par la suite annoncé une coopération renforcée de Paris avec les forces armées libanaises, alors que Beyrouth a élaboré l'an dernier un plan de désarmement du Hezbollah, pressé en ce sens par Washington.

Fondé en 1982 par les Gardiens de la révolution iranienne, le Hezbollah est le seul groupe libanais à avoir conservé ses armes à l'issue de la guerre civile de 1975-1990 afin de lutter contre les troupes israéliennes qui occupaient le sud du Liban, avant leur retrait en 2000.

Le rôle du Hezbollah dans le repli de Tsahal lui a valu une grande popularité au sein de la communauté chiite, dont une partie a toutefois critiqué la décision du mouvement armé de prendre part à la guerre en Iran.

Ce nouveau conflit intervient à un moment critique pour le Hezbollah, dont le gouvernement libanais a interdit la semaine dernière les activités militaires, alors que le mouvement a été affaibli par les bombardements israéliens de 2024 ainsi que par la chute du président syrien Bachar al-Assad en décembre 2024 - Damas facilitait l'acheminement d'aide en provenance d'Iran.

D'après les sources, le Hezbollah focalise pour l'heure ses combats terrestres près de la ville de Khyam, à proximité de l'intersection entre les frontières libanaise, israélienne et syrienne. C'est de là, selon le mouvement chiite, qu'une potentielle invasion israélienne pourrait être lancée.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les combattants de Radwan, unité d'élite du Hezbollah, étaient revenus dans la zone, dont ils s'étaient retirés à la suite de l'accord de novembre 2024.

Une source sécuritaire israélienne a déclaré que rien n'indiquait que le Hezbollah voulait une désescalade - bien au contraire, a-t-elle souligné. Si Israël a éliminé plusieurs hauts commandants du groupe armé, celui-ci a réussi à stabiliser ses rangs et à prendre des décisions opérationnelles.

Selon deux des sources libanaises, quatre adjoints ont été nommés pour chacun des commandants du Hezbollah, avec l'objectif de garantir la continuité des opérations.

Tsahal a dit avoir frappé depuis le 2 mars des centaines de cibles du Hezbollah à travers le Liban.

(Laïla Bassam, avec la contribution du bureau de Jérusalem; version française Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)