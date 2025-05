Le Havre, un miracle tant qu’il dure

En se maintenant à la dernière minute du multiplex de la dernière journée de Ligue 1, Le Havre a offert un très beau moment de cette saison. Une délivrance comme une récompense pour l’avant-dernier budget de l’élite et un club victime du deal LFP-CVC. Un miracle qui méritait de durer au moins une année de plus.

Le championnat de France n’a pas besoin d’une course au titre haletante pour raconter des histoires passionnantes. Ce serait mieux, bien sûr, si le Paris Saint-Germain n’avait pas été seul au monde, sportivement comme économiquement, mais l’ultime journée de Ligue 1 a rappelé qu’il y avait de la vie et de la passion ailleurs. Au Havre, par exemple, ou plutôt à Strasbourg, où les Normands ont offert un de ces moments de multiplex dont on se souviendra dans dix ou vingt ans, comme les coups francs de Dimitri Liénard ou Yann Bodiger avant eux (ou le but d’Emmanuel Bourgaud pour Amiens pour les aficionados de Ligue 2).

💫 | Abdoulaye Touré qui sauve Le Havre avec style ! 😮‍💨💪 #RCSAHAC Regardez le MultiZone ici : https://t.co/NqnXNnyEZP ! 👈 pic.twitter.com/NRovyYdyAw…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com