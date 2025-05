Le Havre s'impose sur le gong à Auxerre, Brest se joue de Montpellier

La victoire décisive vers le maintien ?

Mené à Auxerre, Le Havre a renversé la vapeur pour arracher la victoire dans les dernières secondes (1-2) . Des Normands entreprenants mais rapidement privés d’Ahmed Hassan, blessé et remplacé par un André Ayew maladroit devant le but et coupable d’une main préalable lorsqu’il est enfin parvenu à marquer. La lumière est finalement venu de Lassine Sinayoko, buteur d’un bel enroulé une semaine après son triplé de passes décisives à Lens. Mais à force d’insister, Le Havre est récompensé par un but contre son camp de Jubal sur corner. Mieux : sur un amour de centre signé Junior Mwanga, c’est Arouna Sanganté qui vient placer sa tête pour faire exploser le parcage visiteurs dans les dernières minutes de la partie. Avec cette victoire, le HAC recolle à un tout petit point de Nantes, premier non relégable et se prend à rêver .…

