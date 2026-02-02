Le haut responsable russe de la sécurité, Dmitri Medvedev, estime que le monde devrait s'alarmer si le traité sur le contrôle des armes nucléaires expire

Medvedev met en garde contre l'expiration du traité New Start

La Russie ne veut pas d'un conflit mondial

La Russie ne doit pas se laisser distancer sur le plan technologique

Le haut responsable russe de la sécurité, Dmitri Medvedev, a mis en garde contre le danger de laisser le dernier traité américano-russe de contrôle des armes nucléaires expirer cette semaine sans savoir ce qui va suivre, suggérant que cela accélérerait "l'horloge de l'apocalypse".

Le traité New START , que Medvedev a signé en 2010 lorsqu'il était président de la Russie, expirera jeudi, à moins d'un accord de dernière minute entre Moscou et Washington.

Le président américain Donald Trump a indiqué qu'il laisserait le traité expirer sans accepter l'offre de Moscou d'étendre volontairement ses plafonds sur les déploiements d'armes nucléaires stratégiques - des armes puissantes à longue portée et à haut rendement.

"Je ne veux pas dire que cette décision (de laisser le traité expirer) signifie immédiatement une catastrophe et le début d'une guerre nucléaire, mais cela devrait quand même alarmer tout le monde", a déclaré Medvedev dans une interview accordée à Reuters, à TASS et au blogueur de guerre russe WarGonzo.

"Les horloges tournent et il est évident qu'elles doivent s'accélérer", a-t-il ajouté, faisant référence à l'horloge symbolique "Doomsday Clock", qui mesure la probabilité qu'une catastrophe d'origine humaine détruise le monde.

Les États-Unis ont suggéré que la Chine, troisième puissance nucléaire mondiale par le nombre d'ogives, rejoigne les négociations sur le contrôle des armements. Pékin ne s'est pas montré disposé à le faire.

Dans une interview accordée au New York Times le mois dernier, Trump a déclaré à propos du traité New START: "S'il expire, il expire... Nous conclurons un meilleur accord."

PROCHE ALLIÉ DE POUTINE

Medvedev, âgé de 60 ans, est un proche allié du président Vladimir Poutine. Il a été président et premier ministre avant de devenir vice-président du Conseil de sécurité de la Russie en 2020. Selon des diplomates étrangers, ses commentaires donnent souvent une idée de ce que pensent les partisans de la ligne dure au sein de l'élite russe.

Les relations avec les États-Unis ont été très tendues au début du conflit en Ukraine , mais elles se sont améliorées depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche l'année dernière et les envoyés américains tentent maintenant de négocier la fin des combats.

À la question de savoir si Trump était positif ou négatif pour la Russie, Medvedev a répondu que Moscou respectait le fait que le peuple américain l'ait choisi comme président.

Il a déclaré qu'il était encourageant que les contacts aient repris avec Washington, mais a averti que le monde était récemment devenu un endroit dangereux , ajoutant: "Nous ne sommes pas intéressés par un conflit mondial . Nous ne sommes pas fous."

La Russie s'est montrée très critique à l'égard des dirigeants européens, qui ont vivement critiqué Moscou au sujet de l'Ukraine. Medvedev a déclaré que l'Europe était dirigée par une "bande d'imbéciles" qui avaient sapé leur propre économie dans une tentative ratée de vaincre la Russie.

Interrogé sur la production russe d'artillerie et de drones, il a déclaré que ces chiffres étaient confidentiels, mais que la production avait considérablement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine et que la Russie s'était bien adaptée aux exigences de la guerre des drones.

"Nous avons augmenté les volumes de production très rapidement. Je pense que notre industrie de la défense fonctionne aujourd'hui comme une horloge.", a-t-il déclaré.

Medvedev, qui s'est présenté comme un modernisateur lorsqu'il était président de 2008 à 2012, a déclaré que la Russie ne devait pas se laisser distancer dans les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle générative, la biologie synthétique et l'informatique quantique.

"Nous sommes dans la même course que les autres", a-t-il déclaré. "L'essentiel est de ne pas se laisser distancer. Il y a eu une période dans notre pays où, en raison de l'effondrement de l'Union soviétique, nous n'avons pas fait beaucoup de recherche - nous avons simplement essayé de survivre."