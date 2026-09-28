Le haut responsable japonais chargé des affaires de change exhorte les marchés à tenir compte d'un avertissement « très clair » concernant le yen

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par Makiko Yamazaki, Takaya Yamaguchi et Leika Kihara

Le principal responsable japonais des questions monétaires, Atsushi Mimura, a déclaré lundi que les marchés devaient prendre au pied de la lettre le message « très clair » transmis la semaine dernière par Tokyo et Washington au sujet du yen, soulignant ainsi sa détermination à agir contre une dépréciation excessive de la devise.

Le président américain Donald Trump a fait part de ses inquiétudes concernant la faiblesse du yen lors d’un sommet avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, a déclaré vendredi la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , en donnant un compte rendu inhabituellement détaillé des discussions entre les deux dirigeants sur les devises.

« La Première ministre japonaise, la ministre des Finances et les États-Unis ont envoyé un message très clair. Les marchés devraient prendre ce message au pied de la lettre », a déclaré M. Mimura lors d’un entretien avec Reuters au sujet des récentes baisses du yen. « Je vais surveiller de près si les marchés continueront à prendre (le message) au pied de la lettre. »

Bien qu’il ait refusé de se prononcer sur la possibilité d’une nouvelle intervention du Japon pour soutenir le yen, M. Mimura a indiqué qu’il n’était ni satisfait ni rassuré par les récentes fluctuations du yen, laissant entendre que Tokyo restait sur ses gardes face au risque d’une nouvelle dépréciation de la devise.

Signe de la détermination commune de Tokyo et de Washington à remédier à la faiblesse du yen, Mme Katayama et son homologue américain Scott Bessent ont réaffirmé vendredi, lors d’un entretien téléphonique , que la sous-évaluation du yen constituait un sujet de préoccupation.