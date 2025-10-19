 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Hamas rejette les accusations de Washington sur une "violation du cessez-le-feu"
information fournie par Reuters 19/10/2025 à 09:23

Le Hamas a rejeté dimanche un communiqué du département d'État américain selon lequel il était en passe de violer l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël.

Le groupe palestinien estime qu'il s'agit d'allégations fausses alors que Washington évoque des "informations crédibles" à l'appui de ces accusations.

Le département d'Etat américain a annoncé samedi soir avoir informé les pays garants de l'accord de cessez-le-feu à Gaza "d'informations crédibles" faisant état d'une violation imminente du cessez-le-feu par le Hamas.

"Si le Hamas poursuit cette attaque, des mesures seront prises pour protéger la population de Gaza et préserver l'intégrité du cessez-le-feu", a écrit le département d'Etat américain dans son communiqué.

Le Hamas et Israël sont convenus la semaine dernière d'un accord de paix par étapes, sous l'égide des Etats-Unis, en vertu duquel le groupe palestinien doit, entre autres, libérer les otages, procéder à son désarmement et renoncer au pouvoir dans la bande de Gaza.

(Rédigé par Jaidaa Taha et Muhmmad Al Gebaly; version française Claude Chendjou)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank