Le Hamas rejette les accusations de Washington sur une "violation du cessez-le-feu"

Le Hamas a rejeté dimanche un communiqué du département d'État américain selon lequel il était en passe de violer l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël.

Le groupe palestinien estime qu'il s'agit d'allégations fausses alors que Washington évoque des "informations crédibles" à l'appui de ces accusations.

Le département d'Etat américain a annoncé samedi soir avoir informé les pays garants de l'accord de cessez-le-feu à Gaza "d'informations crédibles" faisant état d'une violation imminente du cessez-le-feu par le Hamas.

"Si le Hamas poursuit cette attaque, des mesures seront prises pour protéger la population de Gaza et préserver l'intégrité du cessez-le-feu", a écrit le département d'Etat américain dans son communiqué.

Le Hamas et Israël sont convenus la semaine dernière d'un accord de paix par étapes, sous l'égide des Etats-Unis, en vertu duquel le groupe palestinien doit, entre autres, libérer les otages, procéder à son désarmement et renoncer au pouvoir dans la bande de Gaza.

(Rédigé par Jaidaa Taha et Muhmmad Al Gebaly; version française Claude Chendjou)