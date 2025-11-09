Le Hamas doit remettre dimanche la dépouille présumée de Hadar Goldin, tué en 2014 à Gaza

Chemi Goldin (bas), le frère du soldat israélien Hadar Goldin (haut) tué en 2014 à Gaza et dont la dépouille doit être restituée dimanche par le Hamas, prend la parole lors d'un rassemblement à Tel-Aviv le 25 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Après 11 ans d'attente, le mouvement islamiste palestinien Hamas se prépare à restituer dimanche les restes du soldat israélien Hadar Goldin, tué en 2014 dans la bande de Gaza et dont la dépouille a été pendant des années au coeur d'intenses tractations.

Samedi, la rumeur avait commencé à bruisser avec la diffusion d'une vidéo montrant des hommes armés du Hamas accompagnés de membres de la Croix-Rouge se rendant dans un tunnel de Gaza pour y extirper un corps présenté comme celui du soldat Goldin.

Dans la foulée, plusieurs médias israéliens ont rapporté qu'Israël avait autorisé ces membres du Hamas et de la Croix-Rouge à mener des recherches dans un tunnel dans une partie de la ville de Rafah actuellement contrôlée par l'armée israélienne, dans le sud de la bande de Gaza.

Et le chef de l'armée Eyal Zamir avait rencontré en soirée la famille du lieutenant Hadar Goldin pour la "mettre au courant des informations connues à ce jour" et s'engager à rapatrier ses restes en Israël.

Dimanche, la branche armée du Hamas a annoncé la restitution en journée de la dépouille de Hadar Goldin, dont Israël doit confirmer l'identité.

"Les Brigades Ezzedine al-Qassam vont remettre le corps de l'officier Hadar Goldin, qui a été trouvé hier dans un tunnel de la ville de Rafah, à 14h00 (12h00 GMT) heure de Gaza", a écrit le groupe armé dans un communiqué publié sur Telegram.

- Tractations -

Selon l'armée israélienne, Hadar Goldin a été tué à 23 ans le 1er août 2014, lors d'une mission avec son unité de reconnaissance dans un tunnel près de Rafah lors d'une précédente guerre dans la bande de Gaza.

En janvier dernier, le soldat Oron Shaoul, 21 ans au moment de sa mort le 20 juillet 2014, lors de l'explosion du véhicule militaire dans lequel il se trouvait durant une opération militaire à Gaza-Ville, avait été ramené par l'armée israélienne de Gaza à Israël où il a été inhumé.

Pendant des années, les dépouilles des soldats Goldin et Shaoul ont été au centre de négociations indirectes entre Israël et le Hamas en vue notamment de la libération de prisonniers palestiniens.

Hadar Goldin fait partie des cinq otages morts toujours retenus à Gaza et dont le Hamas doit encore rendre les corps à Israël en vertu de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

Les autres sont trois Israéliens et un Thaïlandais, tous morts lors de l'attaque du Hamas en Israël du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre à Gaza.

Depuis le début de la trêve à Gaza, le mouvement islamiste palestinien a libéré les derniers 20 otages vivants du 7-Octobre et rendu les dépouilles de 23 des 28 captifs morts toujours retenus.

En échange, Israël a libéré près de 2.000 prisonniers palestiniens, et rendu les corps de 15 Palestiniens tués pour chaque otage israélien décédé rendu.