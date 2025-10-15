Le Hamas dit qu'il faudra beaucoup d'efforts pour retrouver les derniers cadavres d'otages

Le Hamas a déclaré mercredi qu'il faudrait beaucoup d'efforts et d'équipements spéciaux pour retrouver et restituer les derniers cadavres d'otages morts en captivité dans la bande de Gaza après leur enlèvement lors de l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël.

La branche armée du mouvement islamiste palestinien a affirmé avoir remis à Israël l'ensemble des otages vivants et des dépouilles des otages décédés qu'elle a été en mesure de retrouver jusqu'à présent.

Le Hamas s'est engagé à rendre tous les otages, vivants ou morts, à Israël dans le cadre d'un plan de paix dans la bande de Gaza parrainé par les Etats-Unis.

(Menna Alaa El-Din et Jaidaa Taha, version française Bertrand Boucey)