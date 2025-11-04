Le Hamas dit avoir retrouvé le corps d'un otage israélien

La branche armée du Hamas a déclaré mardi avoir retrouvé le corps d'un soldat israélien retenu en otage dans la bande de Gaza.

La dépouille sera rendue ce jour à 20 heures (18h00 GMT), a-t-elle ajouté.

Le Hamas a déclaré que le corps avait été retrouvé à Chedjaïa, dans la banlieue est de la ville de Gaza, dans une zone encore occupée par les forces israéliennes, après qu'Israël a autorisé l'accès au site à des équipes du Hamas et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

En vertu d'un accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, le Hamas a remis les 20 otages vivants détenus à Gaza en échange de près de 2.000 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Le Hamas a également promis de rendre les dépouilles des otages décédés mais a prévenu que les dommages causés par la guerre à Gaza rendaient la localisation des corps difficile. Israël accuse le Hamas de gagner du temps.

Avant mardi, le Hamas avait rendu 20 des 28 corps d'otages qui avaient été enterrés à Gaza. En retour, Israël a remis 270 corps de Palestiniens tués depuis le début de la guerre en octobre 2023, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Selon les décomptes israéliens, les militants du Hamas ont tué 1.200 personnes et pris 251 personnes en otage lors de leur attaque transfrontalière contre Israël le 7 octobre 2023. L'offensive israélienne de représailles dans la bande de Gaza a tué plus de 68.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de l'enclave.

(Nidal Almughrabi, Ahmad Elimam et Menna Alaa El-Din ; rédigé par Elwely Elwelly ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)