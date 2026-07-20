Le Hamas désigne pour chef Khalil al Hayya

Le Hamas a nommé à sa tête Khalil al Hayya, a annoncé lundi le mouvement palestinien.

Khalil al Hayya succède à Yahya Sinouar, tué par Israël en 2024 à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en territoire israélien.

Chef en exil du mouvement dans la bande de Gaza et son principal négociateur, Khalil al Hayya n'a cessé de gagner en importance au sein de la direction du Hamas après les morts de Yahya Sinouar et d'Ismaïl Haniyeh, lui-même assassiné en Iran en juillet 2024.

Il faisait partie des dirigeants palestiniens visés par une attaque israélienne à Doha, au Qatar, en 2025, ont dit des responsables israéliens à Reuters.

(Nidal al Mughrabi, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)