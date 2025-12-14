Le Hamas confirme la mort du numéro deux de sa branche armée à Gaza

(Actualisé avec déclarations du Hamas sur le cessez-le-feu §§2 et 5-6)

Le négociateur en chef du Hamas, Khalil al Hayya, a confirmé dimanche qu'un des principaux commandants de la branche armée du groupe islamiste palestinien, Raed Saad, avait été tué samedi par une frappe israélienne dans la bande de Gaza.

Cet assassinat compromet la viabilité du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre, a prévenu le responsable du Hamas dans une intervention télévisée, alors que des milliers de Gazaouis assistaient aux funérailles de Raed Saad à Gaza.

L'armée israélienne avait dit samedi avoir éliminé celui qu'elle présentait comme l'un des architectes des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, et le numéro deux des brigades Ezzedine al Qassam, la branche armée du Hamas.

Il s'agit du responsable du groupe islamiste de plus haut rang tué par Israël depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

"Les violations continues par Israël de l'accord de cessez-le-feu... et les derniers assassinats qui ont visé (Raed) Saad et d'autres personnes menacent la viabilité de l'accord", a dénoncé Khalil al Hayya, qui vit en exil.

"Nous appelons les médiateurs, et en particulier le principal garant (de l'accord), le président Donald Trump, à faire en sorte qu'Israël respecte le cessez-le-feu", a-t-il ajouté.

(Menna Alaa El-Din, Muhammad Al Gebaly et Nidal Al-Muhgrabi au Caire ; version française Tangi Salaün)