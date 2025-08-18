Le Hamas approuve une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza

(Ajoute réaction israélienne, précisions)

Le Hamas a informé lundi les médiateurs dans son conflit avec Israël qu'il avait approuvé une nouvelle proposition prévoyant un cessez-le-feu de soixante jours dans la bande de Gaza, a déclaré à Reuters une source officielle égyptienne.

Durant cette période, des prisonniers palestiniens seraient libérés par Israël en échange du retour de la moitié des otages israéliens détenus par le groupe islamiste, a ajouté cette source.

Bassem Naïm, haut responsable du Hamas, a confirmé sur Facebook que le groupe avait "donné son accord à la nouvelle proposition présentée par les médiateurs".

Israël a reçu la réponse du Hamas, selon des responsables israéliens cités par les médias de l'Etat hébreu.

"J'ai comme vous, entendu ce qui se dit dans les médias, et vous pouvez en tirer une impression : le Hamas subit une pression immense", a déclaré dans une vidéo le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sans plus de commentaires.

Le groupe palestinien a déjà accepté à plusieurs reprises par le passé des propositions de cessez-le-feu tout en y ajoutant des conditions jugées inacceptables par Israël.

Selon une source proche des négociations, la nouvelle proposition est très proche de celle présentée en juillet par l'émissaire de Donald Trump Steve Witkoff. Mais les négociations indirectes entre les deux parties avaient capoté, chacune se renvoyant la responsabilité de cet échec.

Les médiateurs, qui ont exercé de fortes pressions sur le Hamas selon la même source, ont rencontré dimanche des représentants du Hamas au Caire. Le Premier ministre qatari, Mohamed ben Abdoulrahmane al Thani, s'est joint lundi aux discussions et a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al Sissi ainsi que les responsables du groupe palestinien, a déclaré une source au fait de ces réunions.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé il y a dix jours un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza qui a suscité un concert de protestations internationales en raison de la situation humanitaire catastrophique que connaît le territoire palestinien après 22 mois de bombardements israéliens.

Des milliers de Palestiniens ont quitté ces derniers jours leurs domiciles dans l'est de la ville de Gaza, pilonné sans relâche depuis plusieurs jours par Israël, pour se diriger vers l'ouest ou le sud de l'enclave par crainte d'une offensive terrestre israélienne imminente.

La guerre de Gaza a débuté le 7 octobre 2023 par une série d'attaques du Hamas dans le sud d'Israël au cours desquelles 1.200 Israéliens ont été tués et 251 personnes prises en otage, selon les autorités israéliennes. Plus de 61.000 Palestiniens ont été tués dans la campagne de représailles israélienne, selon les chiffres des autorités de santé de Gaza.

