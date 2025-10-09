Le Hamas annonce la fin de la guerre et un cessez-le-feu permanent

Khalil al-Hayya, dirigeant politique en exil du mouvement islamiste palestinien Hamas, a proclamé jeudi la fin de la guerre et le début d'un cessez-le-feu permanent avec Israël.

Khalil al-Hayya a dit avoir reçu les garanties fournies par les Etats-Unis, les médiateurs arabes et la Turquie qui l'ont conduit à faire cette annonce.

(Nidal Al Mughrabi, Ahmed Tolba et Yomna Ehab; version française Nicolas Delame)