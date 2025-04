Le groupe Sport 2000 investit pour grandir

Le groupe Sport 2000, sous l'impulsion de sa nouvelle directrice générale Emmanuelle Bahuaud, vise 1.000 magasins et un chiffre d'affaires en hausse de plus de 50% d'ici 2030, dans le cadre d'un plan d'investissement présenté lundi.

Objectifs de ce plan de 30 millions d'euros, baptisé "Sprint 2030": ouvrir 300 magasins supplémentaires (il y en a 700 aujourd'hui) et réaliser 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires (pour 831 millions en 2024).

Le groupe Sport 2000 change aussi de nom et devient "Céraclès coopérative - entrepreneurs commerçants". "Céraclès" pour Héraclès, dieu grec protecteur des athlètes, et "cercle", pour représenter "l'écosystème" du groupe, constitué en coopérative, explique Emmanuelle Bahuaud à l'AFP. Les magasins ne changeront en revanche pas de nom.

Comme son concurrent Intersport, l'entreprise est un groupement d'indépendants dirigeant les magasins, avec à leur tête Thierry Lavigne depuis près de 25 ans.

La directrice générale explique avoir été "perdue" à son arrivée fin 2023 car Sport 2000 était à la fois le nom du groupe et de l'une de ses enseignes, d'où le changement de nom pour Céraclès.

Celle qui est passée par Intersport, Intermarché ou Système U multiplie les comparaisons avec la grande distribution, comme les différentes "verticales" des Mousquetaires (l'alimentaire avec Intermarché, le bricolage avec Bricomarché...).

De fait, son groupe est composé de deux "verticales", le sport - avec le généraliste Sport 2000 et les spécialistes Mondovélo et Espace montagne - et le "lifestyle" - avec WAS We are select (qui vend Hugo Boss, Lacoste ou Ralph Lauren) et S2 Sneakers specialist, spécialisé dans les baskets.

Mais "nous ne sommes pas Courir. Je n'ai pas les mêmes moyens que Decathlon ou Intersport", les numéros 1 et 2 des enseignes de sport, assume-t-elle.

Sport 2000 est implanté dans des villes "de 20.000 à 70.000 habitants" et "on n'ira pas dans les grandes villes", poursuit-elle. Les magasins ont des surfaces entre 800 et 1.300 m2 et Emmanuelle Bahuaud "souhaite qu'on grossisse", pourquoi pas sur des surfaces de "2.000 m2 dans des villes où on n'est pas".

Le plan pour 2030 prévoit par ailleurs de développer la clientèle professionnelle, en fournissant des flottes de vélos pour des entreprises ou en équipant des salles de sport.