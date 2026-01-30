Le groupe spécial de l'OMC soutient la Chine dans l'affaire des subventions américaines aux énergies propres

Un groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce a soutenu vendredi une plainte de la Chine, recommandant des changements aux crédits d'impôt américains pour l'énergie propre qui, selon Pékin, sont discriminatoires à l'égard des importations.

Le rapport du groupe recommande aux États-Unis de retirer les mesures prévues par la loi sur la réduction de l'inflation d'ici le 1er octobre 2026.

"Cette date semble être un délai raisonnable pour le retrait des crédits bonus ITC/PTC pour le contenu national", a déclaré le groupe d'experts.

"Ce rapport du groupe spécial met en évidence ce que l'administration Trump dit depuis des années: les règles existantes de l'OMC sont inadéquates pour traiter les capacités excédentaires massives et nuisibles dans de nombreux secteurs, y compris dans les technologies énergétiques", a déclaré le bureau du représentant américain au commerce dans un communiqué.

Washington a le droit de faire appel de la décision, mais aucune décision finale ne sera prise puisque la principale cour d'appel de l'OMC est paralysée.

"La Chine salue la décision objective et équitable du groupe spécial", a déclaré le ministère chinois du commerce.

L'IRA de grande envergure mis en place par l'ancien président américain Joe Biden prévoit des milliards de dollars de crédits d'impôt pour aider les consommateurs à acheter des véhicules électriques et les entreprises à produire de l'énergie renouvelable dans le but de décarboniser le puissant secteur de l'électricité aux États-Unis.

Dans sa plainte déposée en mars 2024 auprès de l'OMC, la Chine a fait valoir que la procédure était nécessaire pour sauvegarder les intérêts de l'industrie chinoise des véhicules électriques et maintenir des conditions de concurrence équitables à l'échelle mondiale.