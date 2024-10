Le groupe Prisa (El Pais) de nouveau dans le rouge au troisième trimestre

( AFP / LUIS ROBAYO )

Le groupe de médias espagnol Prisa, propriétaire du quotidien El Pais, a essuyé une nouvelle perte nette au troisième trimestre en raison d'une baisse de ses revenus, affectés notamment par des effets de change négatifs au Mexique et en Argentine.

Le groupe espagnol, qui possède également le journal sportif AS et la radio Cadena Ser, a perdu 12,9 millions d'euros entre juillet et septembre, alors qu'il était parvenu à l'équilibre au troisième trimestre 2023.

Sur les neuf premiers mois de l'année, ses pertes nettes ont atteint 37,3 millions d'euros, contre 36,7 millions voilà un an, selon les résultats publiés mardi par le groupe de médias, très présent en Amérique latine.

Son chiffre d'affaires a lui plafonné à 635 millions d'euros sur neuf mois, contre 678 millions sur la même période de 2023, en raison d'une forte baisse de ses revenus au troisième trimestre (-12%, à 209 millions d'euros).

Cette dégradation s'explique selon le groupe par un effet de comparaison défavorable, Prisa ayant enregistré des ventes institutionnelle exceptionnelles en septembre 2023, mais aussi par des effets de change négatifs au Mexique, au Brésil et en Argentine.

Le groupe met ainsi en avant les bons résultats enregistrés sur le front de la publicité, dont les revenus ont progressé de 2% sur un an au cours de neuf premiers mois, et la "hausse des abonnements à El Pais".

Ce quotidien compte désormais 388.600 abonnés, soit 18% de plus qu'il y a un an, d'après Prisa.

Prisa est par ailleurs parvenu à réduire une nouvelle fois son endettement, qui a reculé de 89 millions d'euros depuis un an: cette dernière atteint désormais 781 millions d'euros, contre 870 millions en setptembre 2023.