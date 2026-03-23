Le groupe Le Duff achète l'espagnol Panamar (boulangerie surgelée)

Le groupe agroalimentaire Le Duff (Bridor) a annoncé lundi le rachat du groupe espagnol Panamar Bakery, leader sur le marché ibérique dans la fabrication et distribution de produits de boulangerie surgelés avec 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

(illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

Cette acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, est la plus importante jamais réalisée par le groupe Le Duff et sa filiale Bridor, souligne auprès de l'AFP le directeur général monde de Bridor, Philippe Morin.

Panamar Bakery, qui emploie 2.600 personnes, est une entreprise familiale "qui travaille sur le marché espagnol à 95% et qui a onze sites de production à travers l'Espagne et un réseau de distribution en propre", explique M. Morin.

La plupart des usines sont situées dans la région de Valence, un port de commerce très international, ce qui permettra à Bridor d'exporter sa production vers plus d'une centaine de pays où il dispose d'un réseau de distribution, explique-t-il.

La péninsule ibérique est le troisième marché européen dans le secteur de la boulangerie, derrière l'Allemagne et la France.

Bridor, qui se définit comme "spécialiste mondial dans la fabrication de produits de boulangerie surgelés premium", est passé de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 à 2,5 milliards d'euros en 2026 (avec l'acquisition de Panamar).

Cette croissance s'est faite à travers plusieurs acquisitions d'entreprises "leaders sur leur marché" (Panidor au Portugal, Pandriks aux Pays-Bas, Lecoq cuisine aux Etats-Unis et Laurent Bakery en Australie) ainsi que par des créations et extensions d'usines, que ce soit en France sur le site normand de Falaise ou en Amérique du Nord.

Fondé en 1976 par Louis Le Duff et basé à Rennes, le groupe Le Duff vise 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec ses différentes filiales Bridor (boulangerie), Gourming (plats cuisinés), ses enseignes de restauration (Brioche Dorée, Del Arte, La Madeleine, etc.) et l'immobilier.