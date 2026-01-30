 Aller au contenu principal
Le groupe Etat islamique revendique l'attaque contre l'aéroport de Niamey
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 15:23

L'organisation Etat islamique (EI) a revendiqué vendredi par communiqué l'attaque commise contre l'aéroport de Niamey, capitale du Niger, au cours de la nuit de mercredi à jeudi, selon SITE Intelligence Group, qui surveille l'activité et les communications des groupes islamistes dans le monde.

La branche locale de l'EI au Sahel a été associée à une série d'attaques spectaculaires ces derniers mois au Niger, faisant notamment plus de 120 morts dans la région de Tillaberi en septembre.

Le gouvernement nigérien a déclaré dans un communiqué que les assaillants étaient arrivés à moto et que les forces de sécurité avaient rapidement bloqué leur progression. Quatre militaires ont été blessés dans les combats qui ont suivi, a-t-il ajouté.

Un stock de munitions a pris feu et plusieurs avions de ligne ont été endommagés, a encore dit le gouvernement.

L'EI a qualifié son assaut d'"attaque surprise et coordonnée" ayant provoqué des "dégâts importants", sans fournir de précisions.

(Jessica Donati, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

    M3106569 L'EI et al-q sont financés par les occidentaux pour faire leur sale boulot et justifier le cas échéant des interventions militaires. Au moyen orient comme en Afrique.

