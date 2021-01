Le groupe Carrefour aiguise l'appétit du Canadien Couche-Tard

Mieux vaut être un couche-tard de ce côté-là de l'Atlantique. Car c'est une sacrée nouvelle qui est tombée quelques minutes après minuit, mercredi 13 janvier, à destination des agences financières et des marchés, confirmant une information de Bloomberg : le géant français Carrefour est dragué par le groupe d'alimentation canadien Couche-Tard. Les deux entreprises ont souligné, dans leur communiqué respectif, leur intention d'étudier ensemble un « rapprochement », et que la négociation n'en est qu'à un stade préliminaire. La chaîne tricolore, dirigée par Alexandre Bompard, a souligné que la démarche canadienne est « amicale ». Une précision de taille : puisqu'elle suggère que les Canadiens ne déclencheraient pas d'offre publique d'achat dans l'immédiat.

Selon nos confrères de Bloomberg, Couche-Tard envisage une fusion avec Carrefour. Ce serait le petit qui avalerait le gros ! Jugez un peu : Carrefour, l'une des principales écuries mondiales du secteur de la distribution alimentaire, exploite, dans plus d'une trentaine de pays - notamment en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Pologne, en Roumanie, au Brésil, en Argentine et à Taïwan -, environ 12 300 magasins, dont les hypermarchés, concept que Carrefour a inventé il y a près de 60 ans, et revendique 320 000 salariés.

Couche-Tard, de son côté, s'appuie sur un réseau de 14 000 points de vente, essentiellement des « dépanneurs », des

