Le gouverneur de Pennsylvanie annonce que PJM va prolonger de deux ans le plafonnement des prix des enchères de capacité

L'opérateur de réseau PJM Interconnection a accepté de prolonger de deux ans le plafonnement des prix de ses enchères de capacité à la suite d'une action en justice intentée par l'État, a déclaré le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, dans un message sur X jeudi.

Selon M. Shapiro, cette mesure devrait permettre à 67 millions d'Américains d'économiser environ 27 milliards de dollars sur leurs factures d'énergie, ce qui portera les économies totales pour les clients du PJM à environ 45 milliards de dollars.

"Les Pennsylvaniens ne peuvent pas se permettre des prix plus élevés", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, PJM Interconnection a déclaré avoir entamé des discussions sur la création d'une vente aux enchères de soutien , marquant ainsi une étape vers un processus d'approvisionnement conçu pour répondre à la croissance rapide de la demande d'électricité dans sa zone de couverture de 13 États.

PJM contrôle le flux d'électricité dans 13 États, principalement dans la région du centre du littoral atlantique, qui comprend la plus grande concentration de centres de données au monde, en Virginie. D'autres États sont également en train de devenir des plaques tournantes pour les entrepôts de serveurs.