Le gouverneur de la Banque du Japon s'engage à poursuivre la hausse des taux et à débattre des risques liés aux prix ce mois-ci

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(Réécriture intégrale avec commentaires et précisions)

par Leika Kihara

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mardi que la banque centrale continuerait à relever ses taux d'intérêt tant que les conditions financières resteraient accommodantes, et qu'elle débattrait ce mois-ci de la question de savoir si les risques de hausse de l'inflation s'intensifiaient.

L'inflation sous-jacente étant très proche de l'objectif de 2 % fixé par la Banque du Japon, celle-ci doit accorder une attention particulière aux risques inflationnistes dans l'orientation de sa politique monétaire, a déclaré M. Ueda lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres des Finances du G20.

D’autre part, la Banque du Japon doit examiner attentivement l’impact cumulé de ses hausses de taux passées sur l’économie, a-t-il ajouté.

Les données publiées après la précédente réunion de la Banque du Japon en juillet suggèrent que la situation économique et les prix évoluent globalement conformément à ses prévisions établies en juillet, a déclaré M. Ueda.

« Nous examinerons de près si l’économie et les prix évoluent conformément à notre scénario de base, ainsi que les risques », a déclaré M. Ueda. « Nous débattrons de ces facteurs de manière approfondie, notamment lors de notre prochaine réunion de politique monétaire. »

M. Ueda n’a pas souhaité s’exprimer lorsqu’on lui a demandé son avis sur le fait que les marchés anticipaient presque pleinement la possibilité d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire des 17 et 18 septembre.