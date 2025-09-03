Le gouverneur de la Banque d'Angleterre "très inquiet" des menaces sur l'indépendance de la Fed

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey le 7 août 2025 à Londres. ( POOL / Jordan Pettitt )

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) s'est dit mercredi "très inquiet" des menaces sur l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed) face aux dernières pressions du président Donald Trump.

"Il s'agit d'une situation très grave, et je suis très préoccupé", a déclaré Andrew Bailey à une commission parlementaire au Trésor britannique, rejoignant les inquiétudes émises lundi par la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde.

Le président américain tente actuellement de révoquer la gouverneure de la Fed Lisa Cook, accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables. L'affaire est devant la justice américaine.

Le départ de la responsable offrirait au chef de l'Etat la possibilité de nommer une nouvelle personnalité partageant ses idées.

Donald Trump s'est également attaqué à plusieurs reprises au patron de la Fed, Jerome Powell, qui tarde selon lui à baisser les taux américains.

La Fed est une "banque centrale de premier plan", qui "s'est forgée une solide réputation d'indépendance et de capacité décisionnelle", a rappelé le gouverneur de la BoE.

Toucher à cette indépendance constitue selon lui "une voie très dangereuse". "Je prends donc très au sérieux les menaces qui pèsent sur ce sujet", a-t-il indiqué.

Plus tôt cette semaine, la présidente de la BCE Christine Lagarde avait jugé qu'une prise de contrôle de la politique monétaire américaine par Donald Trump serait "un danger très sérieux" pour l'économie américaine et mondiale.

Si la Fed a laissé ses taux inchangés en juillet dans une fourchette entre 4,25% et 4,50%, le marché estime qu'elle devrait les abaisser à l'issue de sa prochaine réunion des 16 et 17 septembre.

De son côté, la BoE a réduit son taux directeur à 4% en août, à l'issue d'un vote serré, pour soutenir une économie à la peine.