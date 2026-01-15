Le gouvernement veut alléger la dette d'Air France-KLM via l'abandon de créances datant de la crise du Covid-19 et pouvant atteindre près de 728 millions d'euros, ont détaillé mercredi le ministère de l'Economie et l'entreprise à l'AFP.

( ANP / RAMON VAN FLYMEN )

Confirmant une information de la publication spécialisée La Lettre, Bercy a mentionné un amendement introduit en fin d'année dernière par le gouvernement dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, actuellement débattu par le Parlement.

Ce texte prévoit la possibilité d'"abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France (...) imputées sur le compte d'affectation spéciale +Participations financières de l'État+, à hauteur de 727,8 millions d’euros en capital".

Selon Bercy, cette mesure "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne qui autorise l'État à compenser Air France au titre des dommages subis pendant la crise du Covid-19".

Air France-KLM, comme l'ensemble du secteur aérien mondial, avait subi de plein fouet les confinements et les fermetures de frontières décidées par les gouvernements pour tenter de juguler la circulation du virus, perdant plus de 10 milliards d'euros en deux ans.

L'entreprise franco-néerlandaise a été recapitalisée deux fois, l'Etat français doublant sa participation à 28% et lui apportant des aides directes qui ont depuis été remboursées.

Parallèlement, Bruxelles a autorisé en 2023 l'Etat à compenser Air France-KLM pour le préjudice lié aux conséquences de la pandémie.

Sollicitée par l'AFP, l'entreprise a souligné que "l'amendement déposé à l’initiative du gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances 2026 donnerait à l'État la possibilité de verser une partie de la compensation approuvée par la Commission européenne en 2023".

"Air France-KLM n'anticipe aucun impact sur sa trajectoire financière si cette option venait à être exercée par l'Etat français", a ajouté le groupe.

Le destin de cette mesure reste lié à celui du PLF, qui pour entrer en vigueur devra être adopté par les deux chambres du Parlement ou éventuellement via l'article 49.3 si jamais le gouvernement le décide.

Air France-KLM, revenu aux bénéfices depuis 2022, avait une dette nette à fin septembre 2025 de 7,8 milliards d'euros, une proportion conforme à ses objectifs.