Le gouvernement malgache dissous après la répression sanglante de manifestations

Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé lundi la dissolution du gouvernement après plusieurs jours de manifestations menées par des jeunes contre les coupures d'eau et d'électricité, dont la répression a fait au moins 22 morts et plus de 100 blessés, selon un bilan dressé par les Nations unies.

Inspirées par les mouvements dits "Gen Z" au Kenya et au Népal, ces manifestations sont les plus importantes que l'île de l'océan Indien ait connues depuis plusieurs années et représentent pour Andy Rajoelina son défi le plus sérieux depuis sa réélection en 2023.

"(...) Nous nous excusons si des membres du gouvernement n'ont pas accompli les tâches qui leur ont été confiées", a déclaré Andry Rajoelina dans une allocution télévisée.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a indiqué que les victimes incluaient des manifestants et des passants tués par les forces de sécurité, ainsi que d'autres personnes mortes dans des violences et des pillages généralisés perpétrés par des individus et des bandes non affiliés aux protestataires.

(Lovasoa Rabary, version française Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)