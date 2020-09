Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement français dénonce la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune Reuters • 16/09/2020 à 11:38









LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DÉNONCE LA FERMETURE DE L'USINE BRIDGESTONE DE BÉTHUNE PARIS (Reuters) - Le gouvernement français et le président de la région Hauts-de-France ont exprimé mercredi leur "désaccord total" sur la fermeture de l'usine de Béthune, dans le Pas-de-Calais, annoncée par le fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone. Dans un communiqué, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et le président de la région, Xavier Bertrand, disent contester "la brutalité, la pertinence et les fondements" de cette fermeture. Ils demandent à Bridgestone "que soient ouverts et analysés en détails l'ensemble des scénarios alternatifs à la fermeture du site". (Henri-Pierre André et Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.