Le gouvernement français abaisse sa prévision de croissance à 0,5% en 2026, prévoit 1% en 2027

Roland Lescure à Paris, le 24 août 2026. ( AFP / LOU BENOIST )

Le gouvernement français a abaissé sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5%, contre 0,7% attendu auparavant, et table sur une croissance de 1% l'an prochain, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Le gouvernement prévoit par ailleurs une inflation de 2,1% cette année et de 1,8% en 2027, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse consacrée à l'actualisation du scénario macroéconomique du gouvernement.

Dans ce cadre, la cible d'un déficit de 5% en 2026, prévue par le gouvernement, "n'est plus une option", a reconnu Roland Lescure. "La France aura un déficit supérieur à 5% en 2026", a-t-il dit.

Par ailleurs, avec les nouvelles prévisions du gouvernement et les faibles marges de manoeuvre qui en découlent, "ce cadrage budgétaire démontre la nécessité impérieuse d'adopter un budget le plus tôt possible pour 2027, avant la fin de l'année, je l'espère", a souligné le ministre.

C'est la troisième révision de la prévision de croissance du gouvernement pour cette année. Il avait abaissé en avril sa prévision de croissance à 0,9% du produit intérieur brut (PIB) en 2026, contre 1% auparavant, et relevé alors sa prévision d'inflation à 1,9% pour 2026, contre 1,3% auparavant.

En juin, le gouvernement avait à nouveau révisé à la baisse sa prévision de croissance pour cette année, à 0,7%.

Au total, "on a donc divisé par deux les estimations de croissance pour cette année", a indiqué Roland Lescure.

Ces estimations révisées sont communiquées par le gouvernement alors que l'Insee a fortement abaissé jeudi aussi sa prévision de croissance pour la France en 2026, à 0,4% contre 0,7% auparavant, alertant sur le fait que l'économie française "décroche" par rapport à ses voisins européens.