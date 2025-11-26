 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chercheur français détenu en Russie: enquête pour espionnage prolongée, possible procès le 28 février
information fournie par AFP 26/11/2025 à 12:17

Laurent Vinatier lors d'une audience à Moscou le 14 octobre 2024 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Laurent Vinatier lors d'une audience à Moscou le 14 octobre 2024 ( AFP / Alexander NEMENOV )

L'enquête pour espionnage visant le chercheur français Laurent Vinatier, détenu en Russie, a été prolongée et un procès pourrait avoir lieu le 28 février, a appris l'AFP mercredi auprès de l'avocat français de ses parents.

Une audience, initialement annoncée pour ce jeudi, a "eu lieu le 21 novembre, sans doute par souci de discrétion", a déclaré Me Frédéric Bélot. L'enquête pour espionnage a été "prolongée, avec remise des conclusions fin janvier et sans doute procès le 28 février", a-t-il précisé à l'AFP, comme l'a aussi annoncé Intelligence Online.

"Nous sommes très attentifs à la procédure pénale en cours. Nous espérons que les arguments de la défense seront entendus et nous comptons sur le soutien de la diplomatie française, qui est très important pour Laurent et sa famille", a-t-il ajouté.

Me Bélot a précisé que Laurent Vinatier allait "bien".

Ce chercheur de 49 ans spécialiste de l'espace post-soviétique est incarcéré depuis juin 2024 en Russie.

Il a été condamné en octobre 2024 à trois ans de prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'"agent de l'étranger", un label utilisé par les autorités russes pour réprimer leurs détracteurs.

Depuis fin août, il est visé par de nouvelles accusations, d'espionnage, passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank