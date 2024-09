Le gouvernement Barnier en sursis : les 5 dates de tous les dangers

Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement Barnier aura lieu lundi 23 septembre, à 15 heures. Avant de plancher sur les dossiers les plus urgents, une question essentielle taraudera, malgré eux, tous les ministres qui prendront place autour de la table : pour combien de temps sommes-nous là ?

Une semaine, un mois, six mois, un an ? Comme si les 39 personnes choisies ce week-end allaient apprendre à vivre, en retenant leur souffle en permanence, en hommes et femmes pressés, toujours à la merci d'un arrêt brutal de leur nouvelle vie. Le Point a recensé cinq moments clés à venir, porteurs d'événements qui pourraient fragiliser illico le gouvernement de Michel Barnier, voire mettre un terme à son existence.

La règle veut que le projet de loi de finances de l'année suivante soit transmis au Parlement le premier mardi du mois d'octobre. Cette année, la date butoir de la présentation du budget tombe le 1er octobre… Sauf que la dissolution et le temps nécessaire à la formation d'un nouveau gouvernement ont rendu le respect de ce délai légal impossible à tenir, selon le Premier ministre, Michel Barnier.

Celui-ci n'envisage donc de transmettre le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale que le 9 octobre. Du jamais-vu… On comprend néanmoins que Michel Barnier veuille gagner