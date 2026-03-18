Le géant minier BHP nomme un nouveau directeur général

information fournie par Boursorama avec AFP • 18/03/2026 à 08:47

( AFP / ANTONY DICKSON )

Le géant minier australien BHP a nommé mercredi Brandon Craig au poste de directeur général du groupe.

Cet ingénieur en mécanique, formé en Afrique du Sud, prendra la tête du plus grand producteur mondial de cuivre le 1er juillet.

"Sa rigueur et sa concentration continueront à tirer la culture de haute performance de BHP", a vanté le groupe dans un communiqué.

M. Craig, qui travaille chez BHP depuis plus de 25 ans, dirige actuellement les opérations du groupe sur le continent américain.

Il succède à Mike Henry, qui a notamment piloté l'expansion de BHP dans le secteur du cuivre, un métal très demandé en particulier pour le déploiement des réseaux électriques afin d'exploiter les énergies renouvelables.

BHP assure être le plus grand producteur mondial de cuivre après avoir augmenté sa production d'environ 30% au cours des quatre dernières années, notamment grâce à sa vaste mine d'Escondida au Chili.