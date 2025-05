Le géant des télécoms Cellnex reste dans le rouge au premier trimestre

information fournie par AFP • 09.05.2025 • 12:13 •

Le ministre français de l'Economie et des Finances Eric Lombard a reçu vendredi à Bercy son nouvel homologue allemand, le vice-chancelier et ministre des Finances Lars Klingbeil, premier pas du retour d'une "énergie plus forte" dans les rapports entre les deux ... Lire la suite