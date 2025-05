Le gardien de Heidenheim victime d'une commotion cérébrale

information fournie par AFP Video • 03.05.2025 • 15:12 •

Vingt et un suspects âgés de 15 à 37 ans ont été mis en examen dans l'enquête sur les attaques contre des prisons et des agents pénitentiaires, les adultes incarcérés et les deux mineurs placés en centre éducatif fermé, annonce la procureure de Paris.