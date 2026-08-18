Le frère de la princesse Diana va publier un livre sur la vie de sa soeur

Charles Spencer, le frère de la défunte princesse Diana, s'apprête à publier un livre sur la vie de sa soeur, promettant de révéler la vérité à son sujet à l'approche du trentième anniversaire de sa mort.

Diana, la première épouse de l'actuel roi Charles III du Royaume-Uni, a trouvé la mort à l'âge de 36 ans en août 1997, lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait avec son amant Dodi al-Fayed a eu un accident dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris, à un moment où elle tentait de semer des paparazzis à moto qui la poursuivaient.

"Swan Song : Diana, My Sister", devrait paraître le mois prochain en Grande-Bretagne puis être publié dans le monde entier. L'ouvrage raconte l'histoire de Diana selon son point de vue, selon son éditeur Michael Joseph, une division de Penguin Random House.

"À l'approche du 30e anniversaire de la mort tragique de Diana, j’ai de nouveau été submergé de demandes d’entretiens au sujet de ma soeur", a déclaré Charles Spencer dans un communiqué.

"Cela m'a convaincu de coucher une bonne fois pour toutes sur papier mes propres pensées et souvenirs, plutôt que d'avoir à subir à nouveau le malaise de lire les opinions des autres, dont beaucoup reposent sur des mensonges qui se sont imposés au fil du temps."

Diana est devenue la femme la plus photographiée au monde après avoir épousé Charles lors d'une cérémonie fastueuse en 1981, mariage qui s'est fini en divorce en 1996.

Lors de ses funérailles, Charles Spencer avait prononcé un éloge funèbre resté célèbre, dans lequel il a fustigé la famille royale.

"L’objectif de ce livre est de dire la vérité sur Diana du point de vue de son frère, tout comme j'ai tenté de le faire lors de mon discours à ses funérailles. Comme dans mon éloge funèbre, je souhaite m'exprimer au nom de Diana et le faire de manière ouvertement positive", a-t-il dit

Daniel Bunyard, directeur de publication chez Penguin Random House, a déclaré que le livre serait un "ouvrage d’une importance historique".

(Michael Holden, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)