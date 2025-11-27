 Aller au contenu principal
Le Français Lucas Philippe élu à la présidence d'Interpol
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 11:22

Le fonctionnaire de police français Lucas Philippe a été élu à la présidence d'Interpol, a annoncé jeudi l'agence internationale contre la criminalité.

Lucas Philippe a été élu pour un mandat de quatre ans lors de l'assemblée générale d'Interpol qui se tient à Marrakech, au Maroc. Il remplacera le policier émirati Ahmed Naser Al-Raisi.

Depuis 2024, Lucas Philippe était contrôleur général et chef du pôle affaires internationales et européennes au sein de la Direction générale de la police nationale (DGPN). Il était aussi délégué pour l'Europe au sein d'Interpol, selon son profil LinkedIn.

(Rédigé par Ahmed Eljechtimi, version française Blandine Hénault)

