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Le fournisseur Octopus Energy s'agrandit en France avec le rachat de 20.000 clients d'Elmy
information fournie par Boursorama avec AFP 11/09/2026 à 08:19
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( AFP / ADRIAN DENNIS )

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Le fournisseur d'énergie Octopus Energy, premier fournisseur aux particuliers au Royaume-Uni, rachète un portefeuille de 20.000 clients du groupe Elmy spécialisé dans les énergies renouvelables, a-t-il annoncé vendredi.

Il s'agit du premier rachat de portefeuilles pour Octopus, qui souhaite parvenir au "million de clients dans les prochaines années" en France, contre près de 800.000 avec ce rachat.

La migration sera effective en octobre et ne modifiera pas l'approvisionnement 100% renouvelables des clients qui étaient chez Elmy, a-t-il assuré dans un communiqué. "Le prix de leurs contrats sera garanti jusqu’au 31 octobre 2028", a-t-il ajouté.

"Ce rachat de portefeuille est une étape importante pour Octopus Energy en France. C'est en continuant à faire grandir notre base de clients que nous donnerons un véritable coup d'accélérateur à la révolution électrique", a expliqué Céline Stein, PDG d’Octopus Energy France citée par le communiqué.

Octopus Energy s'est engagé dans le cadre du plan d’électrification à investir "jusqu’à 150 millions d’euros" pour une usine en France pour l'objectif d'un million de pompes à chaleur par an en France en 2030.

Fusions / Acquisitions
Environnement

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