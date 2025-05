Le foot français en mode Premier League, mais pour faire quoi ?

Pour sortir de la crise, la FFF a présenté un plan que l'on n'avait pas vraiment vu venir ce lundi : un « projet de rupture » inspiré de la Premier League où les clubs seraient actionnaires de leur société commerciale. Ce qui leur donnerait plus de pouvoir de décision et allégerait la gouvernance du foot français, tout en rayant la LFP de la carte.

Des milliers de supporters (et pas que) rêvaient d’être débarrassés de Vincent Labrune. La FFF devrait exaucer leur vœu. Réélu en septembre dernier, jusqu’en 2028, le très critiqué président de la Ligue de football professionnel a pu compter sur les présidents des clubs pour entamer un deuxième mandat. Il pourrait cependant prendre fin dans un an, plus tôt que prévu, en même temps que la LFP. Philippe Diallo a présenté ce lundi les contours d’une nouvelle gouvernance du football professionnel français, afin que l’Hexagone reparte enfin de l’avant. Pour la FFF, l’avenir se dessine plutôt sur un modèle inspiré de la Premier League. Et la LFP ne fait pas partie de la solution.

Pas mal non ? C’est anglais

Reconnaissant une crise « majeure et structurelle » , le président de la FFF a dévoilé « un projet de rupture » après deux mois et demi de réflexion et de consultation. « Je souhaite la création d’une société commerciale de clubs liée directement à la Fédération , explique-t-il. On va passer d’une association loi 1901 à une société commerciale. » Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en seront actionnaires, comme CVC (on ne peut pas tout avoir). Ils auront donc la responsabilité de tous les sujets liés à la valorisation du championnat et de l’organisation des compétitions. « La direction sera assurée par un directoire à la tête duquel il y aura un CEO recruté par les clubs, salarié et révocable » à tout moment, précise Diallo.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com