Le fonds "défense" de Bpifrance franchit le cap des 100 millions d'euros collectés auprès des Français

Mis en place fin 2025, le fonds a déjà investi environ 34 millions d'euros dans 19 entreprises de la défense, du spatial ou dans le domaine du développement d'ordinateurs quantiques, a détaillé Bpifrance.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mardi 16 juin avoir franchi le cap des 100 millions d'euros collectés auprès des particuliers pour son fonds dédié au secteur de la défense, huit mois après son lancement en grande pompe.

Ouvert en octobre 2025 dans un contexte d'augmentation des dépenses de défense par les pays de l'Otan, ce fonds permet au grand public d'investir à partir de 500 euros dans des entreprises françaises de la "base industrielle et technologique de défense". Près de 10.000 particuliers ont souscrit à ce fonds, a souligné Bpifrance dans un communiqué publié à l'occasion du salon de défense Eurosatory, près de Paris.

Une trajectoire "en ligne" avec les projections

L'institution publique, dont une des missions est de financer les entreprises françaises, vise toujours à terme une taille cible de 450 millions d'euros pour ce fonds, qui a par ailleurs bénéficié d'un "amorçage de 300 millions d'euros" par Bpifrance. Selon l'organisme, les 100 millions d'euros collectés en huit mois, notamment par l'intermédiaire de banques et d'assureurs, sont "en ligne avec ses projections".

Son objectif est d'accompagner à terme plus de 500 sociétés non cotées en Bourse, que ce soit des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. Sauf cas exceptionnels, les investissements effectués par les épargnants ne pourront être récupérés qu'après 2030. Bpifrance vise un taux de rentabilité interne annuel de 5% pour ce fonds, dont les sommes investies ne sont pas garanties. Ce fonds avait été annoncé en mars 2025, à l'occasion d'une réunion à Bercy avec des entreprises de défense et des investisseurs visant à faciliter le financement du secteur, dans un contexte de menaces de désengagement des Etats-Unis.