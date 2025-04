Le fonds d'investissement Colony devient l'actionnaire majoritaire de la galerie Perrotin

Le fonds d'investissement européen Colony Investment Management a acquis 51% du capital de la galerie d'art française d'Emmanuel Perrotin après deux ans de négociations, ont indiqué mercredi les deux parties à l'AFP, confirmant une information du Figaro.

Emmanuel Perrotin, à Paris, en 2019 ( AFP / JOEL SAGET )

"Ce partenariat stratégique inédit en ces temps incertains est un message fort et positif de notre désir de faire évoluer notre métier avec le soutien de nos 80 artistes, de nos 160 collaborateurs et de nos nombreux collectionneurs qui nous accompagnent depuis maintenant 35 ans", a déclaré à l'AFP M. Perrotin, qui conserve les 49% restants.

Ce mariage, pour lequel aucun montant n'a été divulgué, avait été annoncé en juin 2023, à la veille de l'ouverture de la foire d'art moderne et contemporain de Bâle (Suisse), Art Basel.

"Le délai relativement long est essentiellement dû au caractère inédit de la transaction", a expliqué au Figaro le dirigeant de Colony IM, Nadra Moussalem.

Fondée en 1990, la galerie Perrotin est aujourd'hui l'une des plus influentes au monde avec 12 lieux d'exposition dans neuf villes et trois continents, de Paris à Hong Kong, en passant par New York et Dubaï.

Si les milieux d'affaires s'intéressent de plus en plus au marché de l'art, les maisons d'enchères Sotheby's, Arturial ou Christie's étant notamment les propriétés respectives du magnat des télécoms Patrick Drahi, de la famille Dassault et de François Pinault (Kering), c'est la première fois qu'un fonds d'investissement se lance dans ce genre de transaction.

L'objectif pour Colony Investment Management, spécialisé dans l'immobilier, le crédit et le private equity (investissements dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse), est "de continuer à capitaliser sur les fondations très solides de la marque, pour poursuivre l'ouverture de nouvelles galeries ou déployer de nouveaux formats", écrit Le Figaro.

En 2023, lors de l'annonce de cette opération, il était toutefois prévu que Colony IM rachète 60% des parts de la galerie.

Emmanuel Perrotin, qui participe à plus d'une vingtaine de foires par an, sera président et "se déchargera de la direction opérationnelle du quotidien pour se consacrer à la recherche de nouveaux artistes, collectionneurs, lieux et formats créatifs", selon le journal, qui précise qu'un directeur général doit être recruté.