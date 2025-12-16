Le fonds Ardian cède sa participation majoritaire dans Prosol (Grand Frais) au fonds américain Apollo

( AFP / PASCAL PAVANI )

Le fonds d'investissement Ardian a annoncé mardi la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, le pôle fruits, légumes, poissonnerie et crèmerie de l'enseigne Grand Frais au fonds américain Apollo.

Les termes financiers de la cession n'ont pas été communiqués par Ardian, qui était entré au capital de Prosol en 2017. Selon différents médias, Ardian valorisait Prosol entre 4 et 5 milliards d'euros.

"Apollo s'est intéressé avec beaucoup d'engouement à notre entreprise", a affirmé à l'AFP le PDG de Prosol Jean-Paul Mochet, pour qui cette cession est "une bonne nouvelle" pour "le commerce et plus particulièrement pour le commerce des produits frais, puisque Apollo voit dans cette activité une activité qui va croître dans les années à venir".

Apollo était "un candidat sérieux, francophile et aussi francophone", assure Jean-Paul Mochet, ajoutant que le fonds américain a "une bonne connaissance de nos territoires". "Donc il ne faut pas y voir évidemment le méchant américain qui débarque en France. 20 ans d'investissement en France réussi, c'est autre chose qu'une histoire spontanée", déclare Jean-Paul Mochet à l'AFP.

Le nouvel actionnaire majoritaire de Prosol doit s'installer début 2026 à Paris pour accroître "sa présence en Europe", où il est déjà implanté notamment à travers un siège à Londres, avait-il indiqué à l'AFP fin octobre. Le fonds affirme avoir déjà environ 15 milliards d'euros investis dans des entreprises françaises, notamment 2,5 milliards d'euros auprès du groupe Air France-KLM.

L'arrivée d'Apollo doit permettre à Prosol de "doubler sa taille" d'ici cinq ans, explique Jean-Paul Mochet, qui compte également s'implanter à l'international, notamment en Europe.

Crée en 1992, Prosol, qui contribue à l'écrasante majorité au chiffre d'affaires de l'enseigne Grand Frais, a connu une forte croissance ces dernières années: entre 2017 et aujourd'hui, elle a "plus que triplé" ses ventes, souligne Jean-Paul Mochet, pour un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2024.

Grand Frais revendique de son côté une vingtaine d'ouvertures par an, pour un total d'un peu plus de 330 points de ventes, essentiellement en France. Son chiffre d'affaires, non publié, est estimé entre 4,5 et 5 milliards d'euros par Kantar.

Mi-octobre, l'enseigne s'est rapproché de Gifi en vue d'acquérir 25 à 30 des magasins du spécialiste des produits de la maison, en difficulté.

L'accord est en cours de finalisation, a indiqué mardi Jean-Paul Mochet à l'AFP. "Pour certains (magasins), les travaux vont commencer dans quelques mois. Ça marche bon train, et les premières ouvertures se feront à la fin de l'année civile 2026", assure le dirigeant.