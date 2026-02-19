Le FMI publiera la semaine prochaine de nouvelles recommandations de politique économique pour les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts de détails sur l'examen antérieur du FMI et les déficits américains dans les paragraphes 4-7)

Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi qu'il publierait le 25 février un premier examen annuel très attendu des politiques économiques des États-Unis sous l'administration Trump, y compris des évaluations des déficits budgétaires, commerciaux et des comptes courants, ainsi qu'une évaluation générale de la valeur du dollar. Julie Kozack, porte-parole du FMI, a déclaré lors d'un point de presse régulier que malgré la récente dépréciation du dollar, leprêteur mondial considère que le dollar est au cœur du système monétaire international, car il continue de dominer la facturation commerciale, les réserves internationales, les emprunts et les paiements mondiaux.

"Si l'on se place dans un contexte plus historique, le niveau actuel du dollar par rapport aux principales devises est proche de sa moyenne historique au cours de la dernière décennie", a déclaré Julie Kozack. "Les marchés des changes peuvent être volatils et il est bien sûr important de ne pas trop interpréter les mouvements quotidiens des monnaies".

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, tiendra une conférence de presse après avoir conclu les consultations au titre de l'article IV avec le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, et d'autres représentants de l'administration Trump le 25 février, a indiqué Julie Kozack.

La dernière fois que le FMI a émis des prescriptions politiques spécifiques aux États-Unis en 2024, il a appelé l'administration de Joe Biden, alors président à augmenter les impôts pour freiner l'augmentation des niveaux d'endettement qui menaçait d'éroder la croissance robuste et les progrès dans le contrôle de l'inflation.

Les déficits américains se maintiennent à des niveaux élevés depuis que le président Donald Trump a repris ses fonctions en janvier 2025, en partie à cause des réductions d'impôts adoptées par les républicains l'année dernière.

Le Congressional Budget Office a estimé la semaine dernière que ces réductions d'impôts maintiendraient les déficits annuels à une moyenne de 6,1 % du PIB au cours de la prochaine décennie, ce qui est inhabituellement élevé pour une économie en temps de paix, et que la dette publique atteindrait 120 % du PIB américain en 2036, éclipsant ainsi son niveau record de l'après-guerre en 2030.