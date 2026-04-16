Le FMI exhorte le Japon à relever ses taux d'intérêt et à maintenir une relance budgétaire ciblée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leika Kihara

Le Japon devrait progressivement relever ses taux d'intérêt et maintenir toute relance budgétaire ciblée, compte tenu de la vigueur de la demande intérieure et de la progression constante des salaires, a déclaré jeudi un haut fonctionnaire du Fonds monétaire international (FMI).

Cette remarque a été faite avant la réunion de politique générale de la Banque du Japon qui aura lieu plus tard dans le mois et au cours de laquelle le conseil d'administration examinera l'équilibre entre les vents contraires économiques et la pression inflationniste due à la guerre au Moyen-Orient, avant de décider s'il convient de relever les taux d'intérêt.

Krishna Srinivasan, directeur du département Asie-Pacifique du FMI, a déclaré lors d'une conférence de presse: « La croissance a bien résisté au Japon », avec une demande intérieure forte, une croissance des salaires devenant positive et des négociations salariales annuelles débouchant sur de fortes augmentations de salaire.

« Notre conseil à la BOJ est... de se baser sur les données et d'augmenter progressivement les taux à l'avenir », a-t-il déclaré, ajoutant que l'inflation devrait converger vers l'objectif de 2 % de la BOJ d'ici 2027.

En ce qui concerne la politique budgétaire, M. Srinivasan a exhorté le Japon à fournir un soutien ciblé et à utiliser les réserves budgétaires « à bon escient ».

Le Japon a déployé des subventions pour réduire les factures d'essence et de services publics, dans le cadre des efforts visant à amortir le choc de l'augmentation du coût de la vie pour les ménages - une mesure qui vient s'ajouter à l'énorme dette du pays.

Partisane de politiques fiscales et monétaires expansionnistes, la Première ministre Sanae Takaichi a proposé d'augmenter les dépenses pour stimuler la croissance économique et a exprimé par le passé des réserves sur les projets de relèvement des taux de la Banque centrale du Japon.