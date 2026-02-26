Le FMI appelle les États-Unis à assainir leurs finances publiques pour réduire leur déficit courant "trop élevé"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de Georgieva et de détails sur le déficit des comptes courants des États-Unis) par David Lawder

Le Fonds monétaire international a appelé mercredi les États-Unis à réduire leur déficit budgétaire croissant comme le meilleur moyen de réduire les déficits des comptes courants et commerciaux qu'il considère comme trop importants, partageant certaines préoccupations avec l'administration Trump.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré aux journalistes après l'examen annuel des politiques américaines par le FMI que "la conclusion est que le déficit des comptes courants est trop important, pour faire très simple pour l'auditoire. Et cela est reconnu par l'administration."

Après que la Cour suprême des États-Unis a jugé illégaux les droits de douane d'urgence du président Donald Trump, son administration a invoqué la section 122 de la loi sur le commerce de 1974 pour des droits de douane de remplacement, destinés à améliorer la balance des paiements.

Mais Nigel Chalk, directeur du FMI pour l'hémisphère occidental, a déclaré que le meilleur moyen de réduire le déficit des comptes courants, estimé par le FMI à 3,5 % à 4,0 % du PIB à court terme, serait de réduire le déficit budgétaire des États-Unis.

Le FMI a déclaré dans son premier examen "Article IV" des politiques de l'administration Trump que la croissance américaine pour 2026 resterait à un taux résilient de 2,4 %, conformément à ses prévisions de janvier, tandis que l'inflation ne reviendrait pas à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale avant le début de 2027, compte tenu de l'incertitude entourant la trajectoire de l'inflation et de la croissance.

Toutefois, le Fonds a indiqué que les déficits budgétaires américains resteraient compris entre 7 % et 8 % du PIB dans les années à venir, soit plus de deux fois les niveaux visés par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, et que la dette consolidée des administrations publiques atteindrait 140 % du PIB d'ici à 2031.

"Bien que le risque de tensions souveraines aux États-Unis soit faible, la trajectoire ascendante du ratio dette publique-PIB et les niveaux croissants de la dette à court terme-PIB représentent un risque de stabilité croissant pour les États-Unis et l'économie mondiale", a déclaré le FMI dans sa déclaration initiale au titre de l'article IV.