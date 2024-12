information fournie par So Foot • 28/12/2024 à 17:39

Le fils d'Obafemi Martins décisif lors de Parme-Monza

Kevin Martins s’est fait un prénom.

En vain, certes, mais l’ailier et fils d’Obafemi Martins, légende de l’Inter, s’est montré décisif pour la première fois de sa carrière en Serie A sous les couleurs de Monza. À la 85 e minute de jeu, il a délivré un centre parfait venu de la droite pour Pedro Pereira qui a égalisé pour la lanterne rouge du championnat. De quoi éveiller la curiosité d’Opta qui a dégaîné une stat’ pour les nostalgiques : cette passe décisive est arrivée 19 ans et 7 jours après la dernière assist de son papa en Serie A. C’était lors d’un large succès 4-1 de l’Inter face à Empoli, où il avait aussi marqué en compagnie d’Adriano, Julio Cruz et Luis Figo. Ça, c’est du casting.…

AC pour SOFOOT.com