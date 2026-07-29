Le feront-ils ou non ? Les arguments pour et contre une hausse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les anticipations du marché reflètent une incertitude inhabituelle quant à l'issue de la réunion de la Fed

* Une hausse des taux serait conforme au message de Warsh prônant une “tolérance zéro” vis-à-vis de l'inflation

* Le maintien des taux inchangés, considéré comme le scénario le plus probable, serait un signe de patience

par Ann Saphir

Alors que l'heure de l'annonce de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt approchait mercredi après-midi, les marchés financiers retenaient collectivement leur souffle, au sens figuré: vont-ils le faire, ou non?

En règle générale, bien avant le matin du jour de la décision de la Fed, les cours des contrats à terme sur taux d’intérêt reflètent l’opinion générale quant au choix de la banque centrale à la lumière des données économiques, et sont généralement clairement annoncés par les décideurs eux-mêmes. Le président de la Fed, Kevin Warsh, n’a toutefois rien laissé transparaître de son point de vue sur la trajectoire appropriée des taux.

Mercredi, les paris sur les contrats à terme sur taux d’intérêt laissaient entrevoir environ 65 % de chances que les responsables maintiennent les taux à court terme inchangés et 35 % de chances qu’ils les relèvent, ce qui reflète le plus haut niveau d’incertitude autour d’une décision de la Fed depuis des années.

Voici un aperçu des arguments en faveur de chaque option.

LES ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE HAUSSE Comme l’a lui-même souligné à plusieurs reprises Kevin Warsh, l’inflation se maintient au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine depuis plus de cinq ans. La variation en glissement annuel de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), que la Fed utilise comme référence pour cet objectif, s’est accélérée cette année, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a fait grimper les prix du pétrole et que l’inflation des services — qui n’est pas directement liée aux prix des carburants ni à ceux des biens, qui avaient augmenté en raison des droits de douane — est restée élevée et s’est généralisée. En mai, selon les derniers chiffres disponibles, l’inflation des dépenses de consommation personnelles s’élevait à 4,1 % en glissement annuel.

Et si cette inflation persistante n’écrase pas le consommateur, dont les dépenses se sont maintenues malgré une hausse générale des prix, elle risque toutefois d’alimenter les anticipations selon lesquelles les pressions sur les prix resteront fortes, ce qui pourrait déclencher un cercle vicieux. Parallèlement, le marché du travail est resté stable, avec un taux de chômage de 4,2 % en juin . Il n’a donc pas besoin du soutien que lui apporterait le maintien des taux inchangés.

Sans une hausse des taux visant à freiner la demande et à signaler la détermination de la Fed à maîtriser les pressions sur les prix, l’inflation restera trop élevée. Warsh a déclaré qu’il n’avait “aucune tolérance” pour une inflation qui dépasse l’objectif de 2 % de la banque centrale depuis plus de cinq ans. Une hausse des coûts d’emprunt montrerait que le moment est venu de tenir cette promesse.

POURQUOI LA FED DEVRAIT MAINTENIR SES TAUX INCHANGÉS

L’inflation est trop élevée, mais elle ne le restera pas, car les principaux facteurs à l’origine des pressions sur les prix vont bientôt s’estomper, voire s’estompent déjà.

L’impact des droits de douane instaurés l’année dernière s’estompe déjà, et les pressions sur les prix des biens devraient continuer à baisser. L’issue de la guerre en Iran est incertaine, mais les cours du pétrole ont reculé par rapport à leur pic, même en l’absence d’un cessez-le-feu garanti. Le logement, un secteur de l’économie qui a indéniablement ressenti l’impact de la hausse des coûts d’emprunt, contribue moins à l’inflation qu’auparavant. La hausse de 3,5 % en glissement annuel de l’indice des prix à la consommation en juin — l’IPC n’est pas l’indicateur de référence de la Fed, mais constitue néanmoins un baromètre important des pressions sur les prix — était nettement inférieure au chiffre de 4,2 % enregistré en mai; deux autres données seront publiées d’ici la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre afin de vérifier si cette tendance se poursuit et, plus important encore, si les pressions sous-jacentes, mesurées en excluant les prix des denrées alimentaires et des carburants, s’atténuent également.

Par ailleurs, le marché du travail est stable et n’alimente pas les pressions inflationnistes, mais un environnement caractérisé par un faible taux d’embauche et de licenciement suggère une certaine fragilité face à un choc potentiel, notamment celui d’une hausse des taux qui pourrait être perçue comme le début d’une série de hausses plutôt que comme un événement isolé.

La Maison Blanche a clairement indiqué qu’elle s’attendait à une baisse, et non à une hausse, des coûts d’emprunt sous la direction de Warsh à la tête de la Fed, et bien que les responsables de la banque centrale affirment ne pas tenir compte de considérations politiques dans leurs décisions, une hausse des taux face à une inflation récemment en recul et à des perspectives d’amélioration supplémentaires pourrait s’avérer problématique.

Enfin, les risques liés à une hausse des taux ne l'emportent peut-être pas, pour l'instant, sur les avantages, et la Fed peut toujours relever ses taux en septembre si la nécessité d'une telle mesure apparaît plus clairement d'ici là.