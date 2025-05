information fournie par So Foot • 02/05/2025 à 17:32

Le FCSB va prêter son stade pour un barbecue géant

Merguez partie.

« L’Arena Națională sera bientôt fermée au foot à cause… d’un barbecue géant » , annonce le compte X Foot Roumain FR . Et ce n’est pas une blague. Le FCSB qui a croisé Lyon cette saison en C3, est en passe de décrocher la première place de SuperLiga et donc de participer aux tours préliminaires de la Ligue des champions, mais va devoir faire une croix sur son stade entre le 20 et le 22 juin.…

