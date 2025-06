Le FC Nantes a trouvé son nouveau coach

information fournie par Reuters • 11.06.2025 • 15:25 •

par Kate Holton, Alistair Smout et Andrea Shalal Les hauts responsables américains et chinois sont parvenus à accord-cadre pour désamorcer le conflit commercial qui oppose Washington et Pékin, et résoudre la question des restrictions imposées par la Chine sur les ... Lire la suite