Le drone attribué à l'Ukraine par Athènes et tombé sur Leucade aurait eu une panne-sources

Les enquêteurs grecs estiment qu’un drone maritime militaire découvert le 7 mai sur l'île grecque de Leucade, un incident qu'Athènes impute à l'Ukraine, a dévié de sa trajectoire en raison d’une défaillance technique, ont déclaré vendredi des sources proches du dossier.

Le drone, chargé d'explosifs, pourrait ne pas avoir parcouru une grande distance. Il a été découvert par des pêcheurs sur les côtes de Leucade.

La Grèce affirme qu’il est ukrainien, ce que Kyiv a officiellement démenti. L’incident a suscité des tensions diplomatiques entre Athènes et Kyiv.

Le renseignement militaire grec continue d'analyser le drone afin de déterminer l’origine de la panne et la nature de sa mission.

Ils cherchent également à savoir s’il a été lancé depuis un navire-mère ou depuis une zone côtière, potentiellement depuis un point aussi éloigné que la Libye, de l’autre côté de la Méditerranée.

Une source dit que le drone n’a probablement pas atteint sa cible après avoir perdu son orientation en raison d’un dysfonctionnement technique.

"Cette affaire est très grave. Cet engin transportait des explosifs et mettait en danger la sécurité de la navigation. Je ne veux pas imaginer ce que signifierait une collision entre ce drone et un navire de passagers, ou tout autre navire", a déclaré jeudi le ministre grec de la Défense, Nikos Dendias.

Au cours de l’année écoulée, l’Ukraine a ciblé des pétroliers en mer Noire et au-delà, y compris en Méditerranée.

Kyiv affirme que ces navires font partie de la "flotte fantôme" russe, qui aiderait Moscou à contourner les sanctions internationales et à exporter du pétrole pour financer son effort de guerre en Ukraine.

(Reportage Yannis Souliotis et Renee Maltezou ; reportage complémentaire Daniel Flynnn; Nathan Vifflin pour la version française, édité par Sophie Louet)